Desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos

Desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril, los argentinos volvieron masivamente al mercado oficial de divisas. En apenas seis meses, se concretaron compras brutas por más de US$22.000 millones, un nivel de demanda que no se registraba desde hace años.

El pico de actividad se dio en septiembre, cuando 1,8 millones de personas adquirieron US$5.080 millones en bancos y casas de cambio, en un contexto de alta incertidumbre política tras el triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires. Aunque en octubre hubo una leve baja, con US$4.669 millones comprados por 1,6 millones de individuos, se mantuvo el alto volumen de transacciones minoristas.

En paralelo, las ventas de dólares también aumentaron, aunque de forma más moderada. Desde abril se registraron ventas por US$2.792 millones, con una suba sostenida hasta septiembre. Esto arroja un saldo de compras netas de US$19.513 millones por parte de pequeños ahorristas, una cifra comparable al volumen de financiamiento externo recibido por el país en forma de swap.

A pesar de la habilitación plena para comprar divisas, el recargo sobre pagos en dólares con tarjeta sigue vigente, lo que orienta buena parte de la demanda hacia la compra directa de billetes. Desde el Banco Central explican que una porción de los fondos adquiridos permanece depositada en cuentas locales o se utiliza para cubrir consumos, por lo que no todo se destina necesariamente a formación de activos externos, conocida popularmente como “fuga”.

La reactivación del mercado cambiario minorista pone en evidencia que, pese a los cambios normativos, el dólar sigue siendo el principal refugio financiero de los argentinos frente a la inestabilidad económica.