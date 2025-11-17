Unión clasificó segundo tras empatar ante un Belgrano y jugará los playoffs de local

Unión igualó 0 a 0 con Belgrano en el estadio Julio César Villagra, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, el equipo dirigido por Leonardo Madelón finalizó segundo en la Zona A, mientras que el conjunto cordobés quedó eliminado y no disputará los playoffs.

El duelo fue intenso, con momentos de ida y vuelta, y estuvo cargado de tensión hasta el final. El Tatengue fue más peligroso en las contras y tuvo una chance clara a través de Diego Díaz, quien convirtió en tiempo de descuento, pero su gol fue anulado por el VAR por una supuesta posición adelantada, en una jugada que dejó muchas dudas.

Belgrano, que estaba obligado a ganar, intentó con más ganas que claridad y se topó varias veces con las intervenciones de Tagliamonte, figura clave del encuentro.

En el primer tiempo, el local salió decidido a llevarse por delante al Tate, pero el esquema compacto y paciente de Unión logró neutralizarlo. Con espacios para contragolpear, los dirigidos por Madelón generaron peligro con Tarragona y Fragapane, aunque sin precisión en la definición. En defensa, el equipo rojiblanco mostró algunos desacoples que obligaron a su arquero a intervenir en varias oportunidades.

La segunda etapa mantuvo el ritmo, con un clima de creciente nerviosismo en las tribunas y dentro del campo. Unión manejó mejor los tiempos y administró la presión. Belgrano, por su parte, se despidió del certamen en medio de silbidos, tras no poder cumplir el objetivo de avanzar a la próxima instancia. Incluso, su entrenador fue expulsado por protestas sobre el cierre del encuentro.

Ahora, el Tatengue espera rival en los octavos de final, instancia que disputará como local, gracias al segundo puesto logrado en su grupo. El equipo santafesino buscará seguir avanzando en una competencia donde ha mostrado una clara identidad desde la llegada de Madelón.