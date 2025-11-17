Comienzan las pericias para determinar el origen del incendio en el Polígono Industrial Spegazzini

Este lunes por la mañana se realizarán las pericias judiciales para determinar cómo se inició el incendio que afectó al Polígono Industrial Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza. El siniestro comenzó en la noche del viernes y, aunque gran parte del fuego ya fue contenido, aún permanecen focos activos que las autoridades esperan que se extingan por sí solos.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó el inicio de las pericias tras considerar que ya no hay riesgo en la zona. El objetivo de la pesquisa es establecer si el fuego fue provocado de manera intencional o por una falla técnica, lo que daría lugar al desarrollo de una causa penal.

En paralelo, representantes de las aseguradoras de las distintas empresas afectadas se hicieron presentes en el predio durante las últimas horas para constatar los daños. Se estima que las pérdidas económicas son millonarias.

Según las primeras hipótesis, el foco inicial del incendio se habría originado en la firma Logischem, lo que provocó una rápida propagación que afectó a otras industrias dentro del predio, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.