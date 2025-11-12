Jubilados municipales: avanzarán en la creación de una Comisión para tener un espacio formal de representación

Los jubilados municipales de nuestra ciudad avanzan en la creación de una Comisión formal que los represente, como parte del proceso de organización iniciado meses atrás frente al deterioro de sus haberes y la falta de respuesta institucional a sus reclamos.

Durante la última semana de noviembre, se reunirán los referentes del grupo —Osvaldo Cruz, Acuña, Farías, Piacenza y Gentile— junto a Obino, Castillo y Romagnoli, para analizar el proyecto de reglamento entregado por la conducción de ASTEOM en la Cena Reencuentro.

Una vez finalizado el análisis, el texto será presentado en una reunión general de jubilados, previa a su envío a la Comisión Directiva del sindicato para su consideración y posible aprobación.

Según destacaron desde el grupo, la creación de una Comisión de Jubilados representa un paso clave para garantizar visibilidad, representación y un canal de participación estable dentro del ámbito gremial.

“La formalidad de este espacio permitirá hacer oír con más fuerza nuestros reclamos y asegurar un lugar para los pasivos y pasivas que vendrán”, señalaron en la comunicación interna del grupo.

La iniciativa se enmarca en una serie de encuentros periódicos, gestiones gremiales y acciones conjuntas que el sector viene llevando adelante desde mitad de año, con el acompañamiento de ASTEOM y FESTRAM. Entre las problemáticas más señaladas se encuentran el incumplimiento de las actas paritarias, la desproporcionalidad de los descuentos en IAPOS y el impacto de la emergencia previsional en los aportes a la Caja.