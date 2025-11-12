Santa Fe flexibiliza el servicio de taxis y remises

El Concejo Municipal de Santa Fe tratará este jueves un proyecto que flexibiliza y actualiza la regulación de los servicios de taxis y remises, con foco en dar más autonomía a los prestadores y modernizar las condiciones del sistema.

Uno de los ejes centrales es la modificación de la Ordenanza N.º 9.881, que regula el servicio de remises. Entre los principales cambios, se establece que los titulares de licencias podrán optar por prestar el servicio en forma individual, sin estar vinculados a una agencia, aunque deberán cumplir con las mismas obligaciones que las empresas para garantizar la calidad del servicio.

Además, se plantea que la habilitación de las unidades sea bianual, en lugar de renovarse cada año. A su vez, se extiende la antigüedad máxima de los vehículos a 15 años, con la posibilidad de circular hasta el 30 de junio del año siguiente al vencimiento del plazo.

Otro cambio importante es la modificación en los requisitos de ploteo: a partir de esta reforma, los autos podrán ser de cualquier color, pero deberán llevar una franja verde sobre el capó, el techo y el baúl para asegurar su identificación como unidades habilitadas.

El proyecto también incorpora disposiciones sobre socio conductor, habilitación de choferes en distintas unidades y autorización de publicidad comercial en los vehículos, sin tributos municipales, aunque esos puntos no forman parte del enfoque principal de la iniciativa.