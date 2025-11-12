Demoras en la entrega de licencias de conducir por falta de insumos a nivel nacional

La Municipalidad informó que en los últimos días se registran demoras en la entrega de licencias de conducir, debido a un faltante de insumos provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Desde la oficina Municipal de Emisión de Licencias de Conducir indicaron que esta situación no es exclusiva de nuestra ciudad, sino que afecta a distintos municipios del país, ya que se trata de una interrupción en la provisión de plásticos y otros materiales necesarios para la impresión de los carnets.

Pese a esta dificultad, en la ciudad la atención continúa con normalidad y se recepcionan los trámites de forma habitual. Además, se aclaró que las personas que hayan finalizado su gestión serán notificadas oportunamente para retirar su licencia.

Las autoridades locales mantienen una comunicación permanente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que ya fue informada del inconveniente y gestiona ante Nación una pronta regularización del servicio.