Ordenaron la prisión preventiva de Juan Trigatti tras confirmarse su condena

El docente de educación física Juan Trigatti quedó en prisión preventiva este miércoles, por decisión unánime de los jueces Lisandro Aguirre, Sergio Carraro y Pablo Spekuljak, luego de que se confirmara en segunda instancia su condena a 12 años de prisión por el abuso sexual de cinco alumnas del jardín Ceferino Namuncurá.

La medida fue solicitada por el bloque acusador, integrado por la Fiscalía y la querella, y fue aceptada por el tribunal, que rechazó los planteos de la defensa. El abogado Marcos Barceló había pedido que Trigatti continuara en libertad o que se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, pero el tribunal consideró que no existían fundamentos suficientes para esa petición.

En sus argumentos, los magistrados remarcaron que la confirmación de la condena agota las instancias ordinarias de revisión, lo que incrementa el riesgo de fuga. En ese marco, el juez Spekuljak sostuvo que "no queda otra medida para cautelar el proceso penal que la prisión preventiva", mientras que Carraro agregó que las próximas instancias recursivas (ante las Cortes Supremas o tribunales internacionales) no revisan pruebas sino cuestiones constitucionales.

Trigatti había sido absuelto en octubre de 2024 en un juicio oral a puertas cerradas. Aquella decisión fue tomada por los jueces Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres, quienes consideraron que existía certeza negativa y cuestionaron la validez de los testimonios infantiles. Sin embargo, el fallo fue revocado por los camaristas Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón, quienes dictaron la condena a 12 años.

Esa sentencia fue luego confirmada por otro tribunal de la Cámara de Apelaciones, integrado por Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, lo que habilitó el nuevo pedido de detención formulado por los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, junto a la querellante Carolina Walker Torres.

El caso continúa generando fuerte repercusión social y judicial, en una causa que tuvo giros significativos y que ahora ingresa en una etapa definitoria, con Trigatti detenido mientras se espera que la condena quede firme en las instancias superiores.