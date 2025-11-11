El Municipio lanza la primera convocatoria abierta para avanzar en la reforma del Plan Director

Por Santotomealdía

La Municipalidad de Santo Tomé lanzó la primera convocatoria oficial abierta en el marco del proceso de reforma del Plan Director, que tiene como objetivo actualizar el principal instrumento de planificación urbana de la ciudad, vigente desde 1979.

La propuesta se concreta a través del Ciclo de Charlas Abiertas, que se llevará a cabo los días jueves 20 y 27 de noviembre, y 4 de diciembre, a las 19:00, en la Vieja Usina. Se trata del primer espacio participativo habilitado por el Ejecutivo Municipal en torno a esta reforma, y representa un paso fundamental en el proceso que comenzó con el trabajo técnico interno desarrollado por el Municipio en los últimos meses.

Según se expresa en la convocatoria, el Plan Director actual "ha guiado el crecimiento de Santo Tomé durante más de 45 años, acompañando su desarrollo con algunas modificaciones parciales". No obstante, el Municipio señala que "la ciudad de hoy es muy diferente a la de entonces: creció, se transformó y forma parte de un entramado metropolitano con nuevas realidades y desafíos que requieren una mirada actualizada y participativa".

El proceso de revisión del Plan Director apunta a construir una herramienta de planificación "moderna e integral, que contemple la infraestructura, los usos productivos y residenciales, la preservación ambiental y la calidad de vida de los vecinos".

Durante las charlas se brindará información sobre el proceso en marcha y se recibirán aportes, diagnósticos y propuestas de vecinos, profesionales, instituciones y organizaciones. Quienes deseen exponer durante alguna de las jornadas deberán asistir a la primera fecha y registrarse allí, según el orden y los cupos disponibles.

"Con esta propuesta, la Municipalidad invita a planificar juntos el futuro de Santo Tomé, promoviendo un espacio de participación ciudadana que permita construir, de manera colectiva, una ciudad más integrada, sustentable y preparada para los desafíos del futuro", concluye la convocatoria.