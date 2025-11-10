Veda de pesca: la Municipalidad recuerda las restricciones vigentes

La Municipalidad recordó que se encuentra en plena vigencia el período de veda de pesca comercial y deportiva, establecido desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida, que alcanza a toda la región, tiene como objetivo proteger las especies en época de reproducción y garantizar la sostenibilidad del ecosistema acuático.

A través de su Puerto Fiscalizador Pesquero, el Municipio recordó que durante este lapso está prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de las especies Surubí Pintado y Surubí Atigrado o Rollizo, según lo dispuesto por la normativa provincial vigente.

Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones que restringen la pesca de otras especies protegidas, como el Dorado, el Pacú y el Manguruyú, cuyo estado de conservación requiere medidas específicas de control y monitoreo.

La Municipalidad solicitó a la comunidad respetar las restricciones establecidas y recordó que su cumplimiento es fundamental para la preservación de la fauna ictícola. En ese sentido, instó a denunciar cualquier infracción observada comunicándose al 911, canal habilitado para realizar las denuncias correspondientes.

Desde el Municipio remarcaron que estas acciones forman parte de un compromiso sostenido con el cuidado ambiental y la gestión responsable de los recursos naturales, alineado con las disposiciones provinciales y nacionales que regulan la actividad pesquera.