El Municipio y la Defensoría del Pueblo realizaron una jornada sobre estrategias de acompañamiento ante situaciones de violencia

La Municipalidad, junto al Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, realizó la primera jornada del ciclo “Tramas y territorios: estrategias de acompañamiento en el campo de las violencias”. La propuesta está orientada a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones y los equipos que desarrollan tareas territoriales.

La actividad fue destinada a operadores y equipos técnicos que intervienen en la atención, acompañamiento y abordaje de situaciones de violencia, con el propósito de generar un espacio de encuentro, reflexión y mejora de las prácticas.

Participaron de la jornada integrantes de los equipos locales de Niñez, Adolescencia y Familia; del Equipo de Género; de la Dirección de Salud; de Acción Social; de Bienestar Comunitario; y otras áreas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, junto a referentes que trabajan en contacto directo con personas en situación de violencia.

El eje central del encuentro fue consolidar la articulación entre el Municipio, el CAV y los equipos territoriales, reforzando la importancia de las redes comunitarias y el aprovechamiento eficiente de los recursos locales disponibles.

Durante la jornada se remarcó que el fortalecimiento de los equipos no se reduce únicamente a la capacitación técnica, sino que también implica la construcción de una identidad profesional sólida y un posicionamiento claro frente a las violencias, con intervenciones más seguras, coordinadas y efectivas.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla, destacó que “estas instancias de trabajo conjunto resultan fundamentales para fortalecer las capacidades institucionales y consolidar abordajes integrales de las violencias, en articulación con los distintos niveles del Estado y las organizaciones territoriales”.