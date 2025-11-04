La Oficina de Licencias de Conducir tiene un nuevo número de contacto

La Municipalidad informó que la Oficina de Emisión de Licencias de Conducir cuenta con un nuevo número de contacto institucional: 3424 210521. La medida fue comunicada con el objetivo de mantener la atención y la comunicación con los vecinos.

Desde el Municipio aclararon que, por el momento, la dependencia no dispone de línea telefónica fija, por lo cual se solicita a los ciudadanos utilizar exclusivamente este número hasta que se complete el proceso de traslado del número anterior.

Según se explicó oficialmente, esta modificación se enmarca en una serie de ajustes técnicos que se están realizando, y que podrían afectar temporalmente algunos canales de contacto habituales. Con esta disposición, se busca garantizar la continuidad del servicio y sostener la atención al público de manera directa durante la transición.