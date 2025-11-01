Nuevo curso digital para gasistas busca reducir retrasos en las obras

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en las instalaciones de gas y reducir los tiempos de conexión, la empresa Litoralgas, en alianza con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Rosario, lanzó un nuevo curso de capacitación destinado a gasistas matriculados e instaladores. La formación, centrada en el uso de herramientas digitales de diseño técnico, se enmarca en los avances de la empresa en materia de digitalización de trámites.

El curso, titulado “Empleo de herramientas gráficas digitales para las presentaciones en la empresa Litoralgas”, permitirá a los participantes adquirir competencias en dibujo técnico digital y diseño asistido por computadora (CAD), claves para la correcta presentación de planos en formato digital ante la empresa.

Según explicó Litoralgas, la digitalización de los procesos a través de su portal web permitió agilizar los trámites y mejorar la atención al cliente, pero también evidenció dificultades técnicas por parte de algunos profesionales, lo que derivó en errores en la documentación y retrasos en las obras. Frente a esta situación, la empresa decidió acompañar al sector con instancias de formación específicas, favoreciendo la inclusión digital y la mejora del servicio.

La capacitación será dictada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la UTN Rosario, tendrá una duración de 10 semanas en modalidad virtual y combinará clases asincrónicas, materiales audiovisuales, consultas en vivo y un trabajo final integrador. Los contenidos están diseñados para aplicarse directamente en los proyectos que se presentan ante la empresa.

Como parte del acuerdo, Litoralgas financiará el 80 % del costo total del curso, y cada participante deberá abonar el 20 % restante, equivalente a unos 60 mil pesos aproximadamente. El inicio está previsto para el 17 de noviembre y las inscripciones permanecerán abiertas durante los próximos 15 días, con un cupo limitado a 100 personas.

“Queremos que todos los profesionales puedan integrarse plenamente a esta nueva etapa. Cuando los gasistas trabajan con más herramientas, también nuestros clientes reciben un mejor servicio”, destacaron desde la empresa.