Comenzaron los trabajos de limpieza y mantenimiento de pluviales en la ciudad

Las tareas comenzaron en calle Mosconi y se extenderán a otros sectores. Se limpiarán 2.500 metros de cañerías con equipos especializados, en el marco de una licitación pública.

El Municipio inició tareas de limpieza de desagües en distintos sectores de la ciudad. (Foto: MST)
La Municipalidad informó que se iniciaron los trabajos de limpieza y mantenimiento de la red pluvial, en el marco de un plan que abarca distintos sectores de la ciudad. Las tareas comenzaron en calle Mosconi, entre Sarmiento y Obispo Gelabert, y están a cargo de la empresa EMSADE S.A., contratada mediante la Licitación Pública N° 28/2025.

El servicio contempla la limpieza y desobstrucción de 2.500 metros lineales de cañerías, que tienen hasta 1,60 metros de diámetro. Para ello, se utilizan equipos especializados con mangueras a presión y sistemas de aspiración por vacío, aptos para conductos de gran tamaño. El plazo de ejecución es de 30 días y el presupuesto asignado asciende a $32.599.000.

Según explicó el Municipio, estas acciones forman parte de una política sostenida de mantenimiento de la infraestructura pluvial, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el drenaje urbano, especialmente en zonas críticas.

