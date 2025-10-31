Comenzaron los trabajos de limpieza y mantenimiento de pluviales en la ciudad

La Municipalidad informó que se iniciaron los trabajos de limpieza y mantenimiento de la red pluvial, en el marco de un plan que abarca distintos sectores de la ciudad. Las tareas comenzaron en calle Mosconi, entre Sarmiento y Obispo Gelabert, y están a cargo de la empresa EMSADE S.A., contratada mediante la Licitación Pública N° 28/2025.

El servicio contempla la limpieza y desobstrucción de 2.500 metros lineales de cañerías, que tienen hasta 1,60 metros de diámetro. Para ello, se utilizan equipos especializados con mangueras a presión y sistemas de aspiración por vacío, aptos para conductos de gran tamaño. El plazo de ejecución es de 30 días y el presupuesto asignado asciende a $32.599.000.

Según explicó el Municipio, estas acciones forman parte de una política sostenida de mantenimiento de la infraestructura pluvial, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el drenaje urbano, especialmente en zonas críticas.