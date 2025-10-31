Está vigente la moratoria para construcciones no declaradas en la ciudad

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentra vigente una nueva moratoria para el Derecho de Edificación, dirigida a quienes deseen regularizar construcciones y cumplir con las obligaciones correspondientes.

La iniciativa contempla beneficios sobre la alícuota de las deudas devengadas hasta el 31 de julio de 2025, que varían de acuerdo al plan de pago elegido. Quienes abonen al contado obtendrán una reducción del 30%, mientras que aquellos que opten por hacerlo en hasta tres cuotas sin interés accederán a un descuento del 15%. También se prevé la posibilidad de pagar en hasta treinta cuotas, con una reducción del 5%, un interés mensual del 2% y una cuota mínima de $10.000.

La moratoria estará vigente hasta el 7 de enero de 2026. Según informó el Municipio, el objetivo es facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, brindando condiciones especiales a quienes se encuentren en situación irregular.

Para recibir asesoramiento o iniciar el trámite, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Obras Privadas, ubicada en Iriondo 1649, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13. También se encuentra disponible el canal de consultas vía WhatsApp al 342 546 2963.