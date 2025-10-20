Comenzó el juicio por el crimen de Gonzalo Copes y las pruebas fílmicas serán clave

Este lunes comenzó en los tribunales santafesinos el juicio oral y público por el crimen de Gonzalo Copes, ocurrido en octubre de 2022 en nuestra ciudad, tras una persecución iniciada en la salida de un boliche en Esperanza. El proceso se desarrolla ante un tribunal integrado por los jueces Susana Luna, Pablo Busaniche y Pablo Ruiz Staiger, y se centra exclusivamente en la definición de la pena para los dos acusados.

En la primera jornada no se presentaron testigos, y el tribunal anticipó que el caso se resolverá a partir del análisis de videos, registros de cámaras de seguridad y audios ya incorporados a la causa.

Los imputados, Mariano Alberto Caridad (23) y Agustín Nicolás Coria (24), están acusados como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y enfrentan penas de hasta 25 años de prisión. La defensa está a cargo de Raúl Sartori (por Caridad) y de Elsa Tracy Dunigan y Raúl Sánchez Lecumberri (por Coria).

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por los fiscales Estanislao Giavedoni y María Laura Urquiza, solicitó 23 años de prisión para ambos. En tanto, la querella, que representa a la madre y al hermano de la víctima, pidió 25 años, destacando como agravantes “la frialdad del crimen y el lugar altamente transitado donde se ejecutó”.

En declaraciones al diario El Litoral, el abogado querellante Martín Peón brindó detalles del caso y del rumbo del juicio: “Los imputados bajaron del auto, lo separaron del resto y lo ejecutaron, cada uno con un arma diferente. Los proyectiles que impactaron en su cuerpo provienen de dos armas distintas”, aseguró.

El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2022, cerca de las 6 de la mañana, en la esquina de avenida 7 de Marzo y calle 25 de Mayo, conocida como “Las Cinco Esquinas”. Según la investigación, la agresión fue la consecuencia de una pelea previa en un boliche de la ciudad de Esperanza. Tras esa discusión, los acusados siguieron a la víctima hasta nuestra ciudad a bordo de un Chevrolet Cruze gris.

Copes fue atacado cuando descendía de su vehículo junto a un grupo de amigos. Al intentar escapar, tropezó y cayó, momento en que ambos agresores le dispararon en reiteradas oportunidades. La víctima falleció el 5 de noviembre, tras agonizar dos semanas en el hospital Cullen.

La etapa de juicio se extenderá durante la semana, con audiencias que retomarán el miércoles para la reproducción de las pruebas fílmicas, y los alegatos previstos para el viernes 24 de octubre. Se espera que la sentencia se conozca la semana próxima.

“La ejecución fue filmada desde varios ángulos. No hay duda de lo que pasó ni de quiénes lo hicieron. Lo que se discute ahora es cuántos años van a pasar presos”, concluyó Peón.