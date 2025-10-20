Robaron el cableado de la iluminación en el club Los Piratitas

Por Santotomealdía



El club Los Piratitas de nuestra ciudad fue víctima de un robo que afectó por completo el sistema de iluminación de su cancha. El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo, en su predio ubicado en Adelina Centro, al sur de la ciudad.

La sustracción del cableado eléctrico dejó a la cancha prácticamente sin luz, obligando al club a suspender los entrenamientos y evaluar alternativas para poder volver a la actividad normal.

Según informaron desde la institución, los primeros indicios de la falta de energía se detectaron el jueves pasado, cuando una de las luminarias no encendió durante el entrenamiento. “Al mirar hacia arriba, nos dimos cuenta de que los cables habían desaparecido”, relató Alejandro Ojeda, presidente del club, en declaraciones a radio Aire de Santa Fe.

El sábado, cuando el plantel se preparaba para disputar el partido de Primera División, constataron que la otra mitad del cableado también había sido robada, lo que dejó a tres cuartas partes de la cancha a oscuras.

Actualmente, el club —que cuenta con iluminación LED— enfrenta un importante perjuicio económico. “Es un impacto muy grande. Además, no queremos trasladarnos a otro lugar para jugar, ya que eso implicaría un gasto adicional en transporte”, agregó Ojeda, visiblemente preocupado por la situación.