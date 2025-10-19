Con gran convocatoria, el Santoto Rock confirmó su protagonismo en la escena cultural de la ciudad

Por Santotomealdía



Con una gran convocatoria multitudinaria, se desarrolló este sábado una nueva edición del Santoto Rock en el Camping Municipal de nuestra ciudad. El evento reunió a más de 1.500 personas, que disfrutaron de una tarde y noche de música en vivo, con propuestas locales, servicios gastronómicos y una ambientación renovada.

Desde pasadas las 18 horas, el público comenzó a ingresar por los tres accesos habilitados —Iriondo y Necochea, Libertad y Sargento Cabral, y República de Chile— donde recibían su pulsera identificatoria y el vaso oficial del Santoto Rock, parte de una propuesta sustentable impulsada por la organización. La ornamentación del predio, con banderas, banners del festival y de los patrocinadores, completó una puesta en escena prolija y cuidada, que marcó una diferencia respecto a ediciones anteriores.

Dentro del predio, todo estuvo dispuesto para que la experiencia del público sea cómoda y segura. Se destacaron los puestos de gastronomía, el merchandising oficial, una carpa de salud a cargo del Municipio, y la presencia de Radio Nova 97.5, que transmitió en vivo con entrevistas, testimonios y cobertura integral del evento.

Organización La Dirección de Cultura de la Municipalidad fue la encargada de coordinar la organización general, en articulación con múltiples áreas municipales. Entre ellas, la Dirección de Seguridad y la Policía Municipal, responsables de los accesos; la Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Ambiental y la Dirección de Salud, a cargo del dispositivo sanitario; y la Dirección de Ambiente, que implementó puntos limpios para residuos reciclables y colillas de cigarrillos. La entrega del ecovaso, además, fue parte de una acción ambiental destacada. La Dirección de Deportes y Recreación también tuvo un rol clave, por tratarse de un evento desarrollado en el predio donde funciona su sede.

Santoto Rock, un festival en crecimiento. (Foto: STD)

Las bandas y el clima del festival

La música comenzó a sonar pasadas las 19 horas, con la presentación de Nébula, encargada de abrir la jornada. Luego, a partir de las 20, fue el turno de Lixir de Rosas, que ofreció una potente actuación con canciones propias y versiones del rock nacional.

Pasadas las 21 horas, Larga Data llevó su propuesta de reggae al escenario y fue uno de los momentos más encendidos del Santoto Rock. Durante su set, se produjo una de las sorpresas de la noche: la participación especial de Agustín “Flaco” Ferrero, reconocido cantante de Astro Bonzo, referente del rock santafesino, quien interpretó junto a la banda el clásico de Sumo, “Next Week”, y otras canciones que encendieron al público.

El cierre llegó después de las 22 horas con la actuación de Cultura Frita, banda paranaense que rindió tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La gente cantó, bailó y celebró los grandes himnos del mítico grupo argentino, coronando una noche de alto nivel artístico.

Con esta edición, el Santoto Rock se afirma como uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. La gran respuesta del público, la calidad organizativa y el acompañamiento de diversas áreas municipales y privadas dejan en claro que el festival tiene proyección de crecimiento y un lugar consolidado en la agenda cultural local.