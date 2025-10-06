Pullaro: “Espert mintió y La Libertad Avanza debe dar explicaciones por lo ocurrido”

El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó con dureza al diputado nacional José Luis Espert y reclamó explicaciones a La Libertad Avanza por su conducta y por los supuestos vínculos con una persona acusada de narcotráfico y lavado de activos. Las declaraciones se dieron este lunes en Rosario, durante una recorrida por las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”.

Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Gustavo Puccini, Pullaro sostuvo que Espert mintió durante todo este proceso y afirmó que el legislador cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. En ese sentido, consideró que tanto el diputado como el espacio político al que pertenece deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Consultado sobre la situación parlamentaria de Espert, el mandatario provincial indicó que hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras, y sostuvo que la transparencia no se declama, se practica.

En relación con la posibilidad de reimprimir boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de Espert como candidato, Pullaro señaló que la ley electoral no lo permite por plazos y advirtió sobre el costo de la medida. Aseguró que se trata de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta la pista del aeropuerto (36 mil millones), financiada únicamente con fondos provinciales. En ese sentido, consideró que el Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial.

También fue consultado por los incidentes ocurridos el sábado en Santa Fe, durante la visita del presidente Milei, cuando militantes de izquierda agredieron a simpatizantes de La Libertad Avanza. Pullaro expresó su preocupación por los hechos de violencia, sostuvo que bajo ningún concepto se puede avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta y remarcó que el país que debemos construir es uno donde todos podamos tolerarnos y convivir, más allá de las diferencias.