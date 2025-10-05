Allanamientos en nuestra ciudad: detuvieron a un hombre y una mujer buscados por un violento robo en la provincia de Santa Cruz

Por Santotomealdía



La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este domingo en nuestra ciudad a un hombre y una mujer acusados de participar en un violento robo con privación ilegítima de la libertad, ocurrido en la provincia de Santa Cruz.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios de la zona noroeste de la ciudad: uno ubicado en Necochea y Azcuénaga, en cercanías de la cancha de Atenas, y otro en Monasterio al 1200, en el barrio Villa Libertad.

Los detenidos fueron identificados como G. M. Á., de 49 años, y A. T., de 20 años, ambos requeridos por la DDI de Perito Moreno (Santa Cruz), en el marco de una causa por Robo Calificado con Privación Ilegítima de la Libertad. Además, durante el operativo fue trasladado un joven de 22 años, identificado como C. F., por atentado y resistencia a la autoridad.

Según la investigación, el hecho ocurrió en un domicilio particular de la localidad santacruceña, donde los delincuentes ingresaron armados, redujeron a los moradores y se apoderaron de unos 30 mil dólares, relojes y joyas.

Tras las tareas investigativas y el intercambio de información entre las fuerzas de ambas provincias, la PDI tramitó los exhortos judiciales correspondientes, y por disposición de la doctora Rosana Carrara se concretaron los allanamientos en nuestra ciudad.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron joyas varias (cadenas y anillos), un reloj, teléfonos celulares, $300.000 en efectivo, una mochila, un bolso tipo maletín, bolsas vacías de la empresa de seguridad “Prosegur”, prendas de vestir utilizadas durante el hecho y documentación de interés para la causa.

Además, se incautaron 104 gramos de cocaína, que quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

Los tres involucrados fueron trasladados y puestos a disposición de la justicia, mientras se coordinan las medidas para su vinculación formal al expediente que se instruye en la provincia de Santa Cruz.