Siete allanamientos en nuestra ciudad: detuvieron a cuatro personas y secuestraron estupefacientes

Por Santotomealdía



Este viernes la Policía de la Provincia ejecutó siete allanamientos simultáneos en diferentes barrios de nuestra ciudad, en el marco de investigaciones por causas de abuso de armas, amenazas calificadas y robos.

El operativo estuvo a cargo de la Agrupación Unidades de Orden Público (AUOP), bajo la coordinación del subjefe de la división, subdirector Cristian Lemos, y se desarrolló bajo directivas del fiscal Omar De Pedro.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, identificadas como A.R.A. (21), A.L.S. (19), M.J.A. (21) y M.F.D. (20).

Además, en los domicilios allanados se secuestraron estupefacientes, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, autopartes y una gran cantidad de elementos de interés para la investigación.

Desde la fuerza se indicó que los procedimientos forman parte de una serie de investigaciones en curso, que apuntan a desarticular actividades delictivas vinculadas a distintos hechos registrados en la ciudad.