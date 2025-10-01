Disparos en barrio San Martín: dos hombres ingresaron heridos al SAMCo

Por Santotomealdía



En horas de la tarde de este miércoles, se registraron varios disparos de arma de fuego en barrio San Martín, en la zona de calle 1° de Mayo, entre San Martín y Almirante Brown. El hecho provocó una fuerte movilización policial y generó gran preocupación entre los vecinos del sector.

De acuerdo a la información policial, dos jóvenes de 21 y 18 años ingresaron heridos al SAMCo local poco después del episodio. El mayor sufrió una herida de arma de fuego en el brazo derecho, con orificio de entrada y salida, además de un disparo en la zona costal, donde el proyectil quedó alojado. En tanto, el de 18 años resultó con una herida de arma de fuego en el pie, que le provocó una fractura.

Según las primeras versiones recogidas por la policía, los disparos fueron efectuados por dos hombres que circulaban en una moto de alta cilindrada y que, tras la balacera, se dieron a la fuga hacia la zona de las vías. Uno de los agresores habría sido identificado por las víctimas por un apodo, aunque la investigación sigue en curso y los imputados están a determinar.

Hasta el momento, no hubo detenidos ni secuestros de armas, y la causa fue caratulada como lesiones leves dolosas y abuso de arma de fuego. En la investigación interviene el fiscal de Homicidios, doctor Marchi, quien dispuso la presencia de peritos en el lugar del hecho, la realización de exámenes médicos a los heridos y distintas medidas procesales.

El episodio se produjo en plena tarde, cuando había personas circulando por la zona, lo que acentuó la preocupación de los vecinos.