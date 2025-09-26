Abren convocatoria para muestras de arte y presentaciones de libros en el Hall del Centro Cultural

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de su Dirección de Cultura, abrió una convocatoria dirigida a artistas visuales y escritores de nuestra ciudad que deseen realizar muestras o presentaciones en el Hall del Centro Cultural.

La propuesta está orientada a quienes trabajen en disciplinas como pintura, fotografía, ilustración u otras expresiones visuales, así como también a autores y autoras interesados en presentar sus libros ante el público local.

Desde el Municipio informaron que el proceso de solicitud es gratuito e incluye tanto el uso del espacio como la difusión institucional de la actividad. Para postularse, los interesados deben enviar un correo electrónico a [email protected], adjuntando una descripción técnica y conceptual del proyecto, además de los antecedentes artísticos o literarios del postulante.

Las propuestas serán evaluadas según su adecuación al espacio, su calidad artística y los antecedentes presentados. Tras una primera selección, se realizará una entrevista personal con cada aspirante.

En caso de ser aprobada la propuesta, se definirá una fecha para la muestra o presentación, se completará la ficha de conformidad correspondiente y se solicitará la información necesaria para generar los materiales de difusión.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4748651 o escribir al correo electrónico [email protected].