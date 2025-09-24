El Liceo Municipal celebró una nueva edición de “Vereda de Primavera”

Este martes por la tarde se realizó una nueva edición de “Vereda de Primavera” en el Liceo Municipal, una propuesta que ya se consolidó como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La actividad contó con la presencia del intendente Miguel Weiss Ackerley y reunió a vecinos, docentes, estudiantes y familias, en un clima marcado por la creatividad y la participación colectiva.

Durante la jornada se presentaron producciones realizadas por los alumnos en distintos stands, acompañadas de música en vivo, intervenciones artísticas, sorteos, juegos y actividades coordinadas por la comunidad educativa. Además, la Asociación Cooperadora del Liceo ofreció su tradicional servicio de cantina.

De acuerdo a lo señalado por el Municipio, la propuesta se consolida como una valiosa oportunidad para difundir la oferta académica del Liceo Municipal, al mismo tiempo que fortalece un espacio de disfrute y celebración compartida.