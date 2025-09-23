“Vereda de Primavera”: una jornada abierta con música, arte y juegos en el Liceo Municipal

La Municipalidad informó que este martes 23 de septiembre, entre las 17:00 y las 20:00 horas, se desarrollará una nueva edición de la jornada “Vereda de Primavera”, en la vereda del Liceo Municipal, ubicado en Castelli 1636.

La propuesta incluirá stands con producciones realizadas por los alumnos, además de música en vivo, intervenciones artísticas, sorteos y juegos, en una jornada organizada por docentes y estudiantes de la institución. También estará presente la cantina de la Asociación Cooperadora.

Según indicaron desde el Municipio, esta jornada abierta constituye una oportunidad para que la comunidad conozca más sobre la oferta académica del Liceo y participe de una propuesta cultural y recreativa en un espacio de encuentro colectivo.