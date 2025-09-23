Martes 23 de septiembre de 2025

Interés General — 23.09.2025 —

Comenzó la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos en la ciudad

Se extenderá hasta el 13 de octubre y apunta a promover una gestión adecuada de residuos eléctricos y electrónicos, en beneficio del ambiente y la salud pública.

La Municipalidad y la UTN impulsan una nueva campaña para recolectar residuos electrónicos. (Credito: Leeuwtje)
La Municipalidad , en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), puso en marcha la segunda campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). La iniciativa comenzó este lunes y se extenderá hasta el 13 de octubre de 2025, con el objetivo de fomentar una disposición segura y responsable de estos elementos.

La recepción del material se realiza de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas, en la sede de la Oficina de Saneamiento Ambiental, ubicada en calle Maciá 1933 (predio Ex Inali).

Los RAEEs son aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan. Aunque muchos de sus componentes, como plásticos y metales, pueden ser reciclados o reutilizados, también contienen sustancias tóxicas —como plomo y mercurio— que exigen un tratamiento especial para evitar impactos negativos en el ambiente y en la salud de la población.

Desde el Municipio destacaron que la primera edición de esta campaña tuvo una alta participación ciudadana y permitió recolectar una cantidad significativa de equipos en desuso, lo que motivó la continuidad de la propuesta.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y apunta a consolidar hábitos de reciclaje que contribuyan a una ciudad más sustentable.

