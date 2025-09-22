El Municipio incorporó un nuevo vehículo con hidroelevador para tareas de altura

La Municipalidad concretó la incorporación de nuevo equipamientoa para mejorar la prestación de servicios públicos en la ciudad. Se trata de una camioneta Toyota Hilux 4x4, cabina simple, equipada con un hidroelevador con barquilla homologado, que permite alcanzar una altura de trabajo de hasta 11 metros.

El nuevo equipo estará destinado a tareas de mantenimiento y obras vinculadas al alumbrado público y la semaforización, bajo la coordinación del Área de Electromecánica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Así lo confirmó el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, quien destacó que esta adquisición forma parte de la política de inversión en infraestructura impulsada por el Ejecutivo Municipal.

“Seguimos fortaleciendo la capacidad operativa del Municipio para brindar servicios más eficientes y mejorar la seguridad y la calidad de vida de todos los vecinos”, indicó el funcionario.

La camioneta 4x4 con hidroelevador, que permitirá realizar tareas a una altura de hasta 11 metros. (Foto: MST)

Inversión

La reciente adquisición forma parte de un plan integral de renovación y ampliación del parque automotor municipal que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión de Miguel Weiss Ackerley. El pasado 15 de mayo, el mandatario había anunciado una inversión de 1.300 millones de pesos, tras la aprobación de la ordenanza que declaró la emergencia en equipamiento municipal. En ese marco, ya se había anticipado la compra de una camioneta con hidroelevador, junto a otros bienes como una motoniveladora, camiones recolectores y retroexcavadoras.

En junio, el Municipio presentó públicamente una motoniveladora, una retroexcavadora y una mini pala cargadora, todas cero kilómetro, que se integraron a una inversión total de más de 900 millones de pesos durante el primer semestre de 2025. A esas unidades se sumaron previamente dos camiones cisterna, otra mini pala y distintos vehículos utilitarios.

El Ejecutivo remarcó que estas inversiones son posibles "gracias a una reorientación estratégica de recursos, priorizando la compra de bienes de capital por sobre los gastos corrientes". Según la gestión local, este proceso de modernización del equipamiento busca garantizar mayor eficiencia operativa y reducir los costos de mantenimiento en el mediano plazo.