Jubilados municipales exigen un ámbito formal de diálogo sobre su situación

El grupo de Jubilados Municipales de nuestra ciudad difundió un comunicado en el que reclama “participación” en los ámbitos de discusión sobre la situación del sector pasivo, a partir de los efectos de la última reforma previsional.

Según se informó, en el marco del Plan Estratégico consensuado con las entidades gremiales, la FESTRAM envió notas al gobernador Maximiliano Pullaro, a la Cámara de Diputados y al Senado provincial, exigiendo la “inmediata” convocatoria de la Comisión Técnica prevista en el artículo 4 de la Ley 14.283, con el objetivo de abordar de manera urgente la problemática de los jubilados municipales.

En el parte de prensa, los jubilados remarcaron que “resulta inviable continuar percibiendo los incrementos salariales a los 60 días de otorgados a los activos, realizar una nueva contribución solidaria y que las pensiones no sean vitalicias”, medidas incluidas en la reforma previsional que, según plantean, lesionan los derechos del sector.

El grupo consideró imprescindible contar con un ámbito formal de diálogo que permita abrir una instancia de discusión y búsqueda de soluciones. En ese sentido, expresaron: “Una vez más repetimos que no vamos a bajar los brazos hasta el logro del objetivo; si algo aprendimos y sabemos los jubilados es defender los derechos conquistados y luchar por los mismos”.

El comunicado lleva la firma de Osvaldo Cruz, referente de los jubilados municipales de nuestra ciudad.