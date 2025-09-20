El próximo Santoto Rock tiene fecha confirmada: será el sábado 18 de octubre en el camping municipal

Por Santotomealdía



El Santoto Rock ya tiene fecha para su próxima edición: será el sábado 18 de octubre, en el Camping Municipal, con entrada libre y gratuita. La confirmación llegó este sábado a través de las redes oficiales del festival, que se prepara para una nueva jornada de música y encuentro en nuestra ciudad.

Luego de su regreso en 2024, el festival tuvo este año una edición en mayo de 2025 que convocó a gran cantidad de público. Ahora, con un mes de anticipación, se anuncia la realización de un nuevo capítulo que busca consolidarse en el calendario cultural local y regional.

Horas después del anuncio de la fecha, la organización confirmó la grilla de artistas que integrarán el festival. Se presentarán Nebula, Lixir de Rosas, Larga Data y Cultura Frita. Esta última banda tendrá a su cargo el cierre de la jornada, con un tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia del rock nacional.

Como en las ediciones anteriores, además de los shows en vivo, habrá propuestas culturales y gastronómicas, pensadas para toda la comunidad.

El Santoto Rock tiene raíces que se remontan a la década del ‘90, cuando nació como un espacio de encuentro para los jóvenes, la música y la cultura local en el viejo anfiteatro de la costanera. Tras años de ausencia, su regreso significó la recuperación de una tradición musical con identidad propia, que hoy busca proyectarse como un festival de referencia en la región.