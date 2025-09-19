El mejorado pétreo avanza en el sur de la ciudad: trabajan en calle Zavalla y continuarán en Castelli

Por Sanotomealdía



La Municipalidad continúa con la ejecución del Plan Intensivo de Mejorado Pétreo, en este caso con trabajos en la zona sur, específicamente en el barrio Villa Luján. Las intervenciones se están realizando actualmente sobre calle Zavalla, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y Libertad.

Días atrás, las tareas se desarrollaron entre Hipólito Yrigoyen y Centenario, mientras que en los próximos días se trasladarán a calle Castelli, desde Alberdi hasta Uruguay, en el mismo sector de la ciudad.

Según recordó el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, la metodología utilizada responde a una estrategia técnica integral. “Nuestra estrategia combina tres ejes fundamentales: aporte de suelo y compactación para garantizar una base estable, mantenimiento de las cunetas para garantizar el escurrimiento pluvial, y finalmente incorporación de agregado pétreo para dar cobertura a las calles intervenidas”, señaló.

Palmich agregó que “todo el proceso se realiza gracias a la coordinación de cuadrillas especializadas. Esto nos permite maximizar la eficiencia y garantizar resultados duraderos con toda la maquinaria recientemente incorporada con recursos municipales”.

Desde el Municipio remarcaron que estas intervenciones se enmarcan en la planificación anual de mejorado pétreo, que prevé la intervención de 500 cuadras en 2025, con el objetivo de consolidar una red vial segura, accesible y sostenible en todos los barrios de la ciudad.