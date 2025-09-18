Condenaron a 10 años de prisión a un pastor evangélico que abusó sexualmente de un joven de su congregación

Un pastor evangélico de 44 años, identificado como Guillermo Nicolás Bravo, fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de un hombre en la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dictada este jueves al mediodía por el juez Luis Octavio Silva, en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales provinciales.

El Ministerio Público de la Acusación estuvo representado en el debate por los fiscales Roberto Olcese y Vivian Galeano, quienes valoraron el fallo. “El juez consideró acreditada la imputación que realizamos y resolvió condenar al acusado por las calificaciones que propusimos”, afirmaron tras conocerse el veredicto. Además, señalaron que la pena impuesta “se acerca a los 13 años solicitados en nuestros alegatos” y que aguardarán los fundamentos para definir si tomarán nuevas medidas.

Un vínculo de poder y manipulación

De acuerdo con lo que se ventiló en el juicio, la víctima llegó a la iglesia que presidía Bravo cuando tenía 17 años, en una situación de clara vulnerabilidad: alejado de su familia, con sentimientos de culpa por el consumo de marihuana y en búsqueda de contención espiritual. En ese contexto, el acusado, veinte años mayor, asumió un rol de figura paterna, en una relación que fue descripta como “desigual, asimétrica y atípica”.

Testimonios brindados durante el debate indicaron que Bravo era considerado pastor, mentor, maestro, guía espiritual y líder de jóvenes, y que varios miembros de la congregación incluso lo llamaban “papá” o “pa”. Esa posición de autoridad religiosa, emocional y simbólica fue clave para la manipulación psicológica de la víctima y la perpetración de los abusos, según sostuvieron los acusadores.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, en distintos lugares: en la casa del pastor y en una clínica privada, donde el joven fue visitado durante una internación. La ausencia total de consentimiento fue destacada por la Fiscalía como un elemento central de la causa.

La denuncia fue presentada en 2021, cuando la víctima logró relatar lo sucedido. A partir de allí se inició el proceso penal que culminó con la condena.

Bravo fue declarado autor de abuso sexual con acceso carnal calificado, por haber sido cometido por un ministro de un culto religioso, según lo establece el Código Penal.