Avanza la pavimentación de calle Libertad entre Aristóbulo del Valle y Balcarce

La Municipalidad continúa avanzando con el Plan de Pavimentación 2016, cumpliendo con el compromiso de mejorar la infraestructura vial y responder a una demanda histórica de los vecinos.

En esta etapa, las obras se concentran sobre calle Libertad, entre Aristóbulo del Valle y Balcarce, donde se están realizando trabajos de moldeo y hormigonado de calzadas. Días atrás, las tareas se habían ejecutado sobre Aristóbulo del Valle, entre Belgrano y Libertad, como parte del mismo frente de obra.

El secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, explicó que las tareas “tienen que ver con el avance de una política sostenida de urbanización, orientada a mejorar la calidad de vida de los santotomesinos”.

Los trabajos están a cargo de cuadrillas municipales, mientras que la empresa Montaño Construcciones colabora con el movimiento de suelo, en el marco de un esquema mixto de ejecución.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de intervenciones mejoran la transitabilidad, fortalecen la seguridad vial y acompañan el desarrollo urbano integral.