El Municipio distribuyó 5 millones de pesos entre las asociaciones vecinales

Por Santotomealdía



La Municipalidad concretó este miércoles la entrega del Fondo de Asistencia a Vecinales, en un acto encabezado por el intendente Miguel Weiss Ackerley, junto al secretario de Gobierno, Federico Acuña, y la directora de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Carolina Devoto.

En esta oportunidad, se distribuyeron 5 millones de pesos, la cifra más significativa de los últimos años, destinada a fortalecer el funcionamiento de las asociaciones vecinales. Este aporte constituye un reconocimiento al rol fundamental que cumplen estas instituciones en la organización comunitaria y en la vida de los barrios.

La directora Carolina Devoto destacó que “una vez más el intendente reafirma el compromiso del municipio con nuestras vecinales, instituciones que son verdaderos motores de participación y organización ciudadana. Desde la Dirección seguimos acompañando, escuchando y trabajando en conjunto para que puedan seguir creciendo y cumpliendo con su misión en cada barrio. La entrega de este fondo, la más importante de los últimos años, es una muestra clara de la decisión política de fortalecer a quienes día a día construyen comunidad”.

De esta manera, la Municipalidad reafirma su política de apoyo a las instituciones intermedias, con el objetivo de promover la participación ciudadana, consolidar la organización barrial y contribuir al desarrollo de toda la ciudad.