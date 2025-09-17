Primavera en el anfiteatro: música, danza, freestyle, graffiti y actividades para toda la familia

Por Santotomealdía



La Municipalidad de nuestra ciudad invita a la comunidad a disfrutar de la llegada de la Primavera con una celebración en el anfiteatro de la costanera, donde se desarrollará una jornada llena de música, danza, freestyle, graffiti y actividades recreativas. El encuentro tendrá lugar este domingo desde las 15 horas, en un espacio preparado para el encuentro, la diversión y la participación de vecinos y vecinas de todas las edades.

Durante la tarde habrá propuestas para toda la familia, entre ellas los Ecojuegos “Por un mundo más verde”, la iniciativa “Primavera con huellas” de Protección Animal, el espacio “Familias que florecen”, actividades del equipo local de Niñez, Adolescencia y Familia (NAF), juegos sensoriales, talleres de pintura y manualidades, además de tiro con arco y actividades de la Academia de Guardavidas. Para coronar la jornada, se compartirá una chocolatada gratuita con todos los presentes.

El escenario del anfiteatro reunirá a Brief DJ, Glow Trio, Will Zay, Bboy Lion, Benja Yasuck, Fiona Bosch y Ángel Speranza, Lounly, Santo Tomé Beats, Zugor, Licha Oli, Flako, Turro Turrísimo, Tomasurri, Danger Dance Studio, Irina Spitale, Rusty, Lowkick y FDS, en una programación que incluirá rap, trap, beatbox, danza urbana, break dance, freestyle y shows acústicos.

Además, de manera simultánea se realizará una exhibición de graffiti en vivo a cargo de SAST, que aportará color y arte urbano a la propuesta.

Desde el Municipio remarcaron que se trata de una celebración inclusiva y cultural, pensada para recibir la nueva estación en un clima festivo y comunitario, en uno de los espacios más representativos de la costanera local.