Lunes 15 de septiembre de 2025

Interés General — 15.09.2025 —

Continúa el taller gratuito de Apoyo Escolar en las bibliotecas municipales

La iniciativa está dirigida a estudiantes de nivel primario y se desarrolla con docentes especializados en diferentes espacios municipales. La participación es gratuita, con inscripción previa en cada biblioteca.

La Municipalidad mantiene en marcha el acompañamiento educativo para alumnos de primaria. (Foto de Archivo)
La Municipalidad de nuestra ciudad informó que sigue en marcha el Taller 2025 de Apoyo Escolar, una propuesta gratuita para alumnos de 1º a 7º grado que necesiten acompañamiento con sus tareas escolares. El programa se desarrolla en las bibliotecas municipales y forma parte de las políticas locales de apoyo a la educación.

El taller está coordinado por docentes especializados, lo que permite ofrecer un acompañamiento pedagógico de calidad. Según explicaron desde el Municipio, se trata de una herramienta pensada para fortalecer el proceso educativo de los niños, potenciando tanto su aprendizaje como su confianza en el entorno escolar.

La inscripción es gratuita pero requiere registración previa, que debe realizarse directamente en la biblioteca donde asistirá cada estudiante. El trámite puede hacerse en el horario de 7 a 12 y de 13 a 18 horas.

De esta manera, el gobierno local ratifica su compromiso con la educación pública, generando espacios accesibles y de contención para las familias de la ciudad.

