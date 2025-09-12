La Escuela Simón de Iriondo fue sede del acto por el 153º aniversario de la ciudad.

Este 12 de septiembre, la ciudad conmemoró un nuevo aniversario de su fundación, al cumplirse 153 años desde que el entonces gobernador Simón de Iriondo otorgara la categoría de Pueblo a este histórico paso sobre el Río Salado.

Desde sus orígenes, la ciudad ha sido un lugar de encuentro y tránsito, escenario de innumerables viajes y misiones a lo largo de los siglos. En este nuevo aniversario, el municipio renovó el compromiso de honrar el pasado y mirar hacia el futuro, con la convicción de seguir construyendo, entre todos, la ciudad que sus vecinos se merecen.

El intendente Miguel Weiss Ackerley participó de la ceremonia conmemorativa que, como es tradición, tuvo lugar en la Escuela Simón de Iriondo. En su mensaje, destacó el rol de la comunidad educativa: “Estamos en la escuela que lleva el nombre del gobernador que firma el decreto que hace nacer jurídicamente a lo que hoy es nuestra ciudad”. Y agregó: “Felicitaciones a los alumnos por el hermoso acto, a todos los que participaron, y al gran equipo de la Escuela Iriondo, que tiene el privilegio de ser sede de esta celebración año tras año”.

El acto contó con la presencia de representantes de las fuerzas de seguridad, integrantes de la comunidad educativa, autoridades del gobierno municipal y provincial, vecinalistas y concejales, quienes acompañaron este importante momento para la ciudad.

De esta manera, el municipio renovó el reconocimiento a la historia local y ratificó el compromiso de fortalecer la identidad y el desarrollo de la ciudad.