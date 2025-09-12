12 de septiembre: se cumplen 153 años de la fundación jurídica de nuestra ciudad

Por Santotomealdía



El 12 de septiembre de 1872, el entonces gobernador de la provincia, Simón de Iriondo, firmó un decreto mediante el cual se reconoció como pueblo a lo que hasta entonces era la pequeña población de nuestra ciudad. Este viernes se cumplen 153 años de aquella fundación jurídica.

La decisión de Iriondo fue en respuesta al pedido de un grupo de habitantes, que habían conformado una Comisión Pro-fundación. Para realizar el trazado urbano se convocó al agrimensor Carlos de Chapeaurouge, quien ya había intervenido en más de un centenar de mensuras en la provincia de Buenos Aires y en colonias agrícolas santafesinas, como Esperanza, San Justo y Reconquista.

Más allá de la fecha oficial que estableció su reconocimiento como pueblo, la historia de nuestra ciudad es mucho más antigua. Se remonta a tiempos coloniales y refleja un proceso de crecimiento sostenido que, con el paso de las décadas, consolidó a la localidad como parte esencial de la región metropolitana.

El Dr. Simón de Iriondo fue gobernador de Santa Fe entre el 7 de abril de 1871 y el 7 de abril de 1874.

Paralelamente se creó la primera Comisión de Fomento, cuyo principal referente fue el español Tomás Lubary, quien unos meses después sería el primer presidente Comunal de Santo Tomé. Otros hombres que integraron aquella comisión fueron Lorenzo de Monasterio, Manuel Zavalla, Hilario Zabroso y Antonio Frutos.

De esa manera, el paraje conocido durante muchos años como "El Paso de Santo Tomé" daba los pasos necesarios para transformarse en un pueblo. Casi un siglo más adelante, el 12 de abril de 1962, Santo Tomé se transformaría en ciudad.

Carlos de Chapeaurouge, junto a su caballo y un acompañante.

Una historia mucho más antigua

A partir de los acontecimientos mencionados, se eligió la fecha del 12 de septiembre para conmemorar la fundación de nuestra ciudad, aclarando que se trató de una constitución jurídica, ya que esta zona estuvo poblada desde muchísimos años atrás.

Como sabemos, pueblos originarios -de los que se siguen encontrando vestigios- vivieron en las orillas de nuestro río.

Mucho más adelante, a mediados del siglo XVII, cuando la ciudad de Santa Fe se traslada a su actual emplazamiento, los padres jesuitas fundaron la “Estanzuela de Santo Tomé”. Fue allí cuando nació el nombre, debido que un oratorio establecido por los jesuitas fue creado bajo la advocación de Santo Tomás Apóstol, a partir de una antigua tradición oral de los guaraníes, que daba cuenta de de la presencia inmemorial de un hombre santo que les había hablado de Dios y a quien llamaban Pay Zumé (Padre Tomás). Indudablemente Pay Zumé refiere a los antiguos pobladores de estas tierras y pone de manifiesto la larga trayectoria del nombre de nuestra ciudad.