Paro nacional universitario tras el veto presidencial

La Universidad Nacional del Litoral y la UTN confirmaron su adhesión a la medida, por lo que este viernes no habrá clases en la ciudad de Santa Fe.

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes Conadu Histórica, Fagdut y otras agrupaciones convocaron a un paro nacional de 24 horas para este viernes

En Santa Fe, tanto la Universidad Nacional del Litoral como la Universidad Tecnológica Nacional confirmaron su adhesión al paro, por lo que no habrá clases durante toda la jornada del viernes. Los reclamos se centran en presupuesto, becas y recomposición salarial, puntos contemplados en la ley que fue vetada por el presidente Javier Milei.

Además, los gremios anunciaron la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria, que será la tercera movilización de este tipo durante el actual gobierno. El objetivo principal es presionar al Congreso para revertir el veto presidencial, lo cual requiere el respaldo de los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados. La marcha se llevará a cabo el día que el Congreso trate el veto.

