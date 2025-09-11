Avanza la renovación de antiguos caños de la red cloacal en el sector de Obispo Gelabert y Castelli

La Municipalidad informó que se encuentra en marcha la renovación de un importante tramo de la red cloacal en las calles Obispo Gelabert y Castelli, como parte del plan de mantenimiento y mejora del sistema sanitario de nuestra ciudad.

Las tareas incluyen el reemplazo de caños antiguos por nuevos conductos de PVC, lo que permitirá optimizar el servicio y mejorar el funcionamiento del sistema en esa zona. Según lo detallado, los nuevos materiales utilizados son más seguros y resistentes, lo que se traducirá en beneficios para los vecinos del área intervenida.

“La presente intervención acompaña a los recambios de cañería ya realizados en calle La Rioja y Pasaje Alsina, Hipólito Irigoyen entre Av. Del Trabajo y General López e Iriondo entre Gabito y Colón”, explicó Hernán Palmich, secretario de Obras Públicas.

La obra se enmarca en el conjunto de acciones del Plan de Recambio de Cloacas, con el que el Municipio busca garantizar un servicio de calidad y acompañar el crecimiento de la ciudad.