Nueva jornada de “Salud en el Club” con foco en alimentación y prevención en el deporte

La Municipalidad llevó adelante una nueva jornada del ciclo de charlas “Salud en el Club”, esta vez en la sede social y administrativa del Club Independiente (Macia 2028). La propuesta busca promover hábitos saludables y el bienestar integral en el ámbito deportivo, a través de actividades abiertas a dirigentes, cuerpos técnicos, deportistas y familias.

La iniciativa fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, en un trabajo articulado entre sus diferentes áreas. Participaron de la jornada la secretaria Andrea Mansilla, el director de Salud Oscar Buniva, la directora de Ambiente y Sostenibilidad María Eugenia Eberhardt y el director de Deportes y Recreación Norberto Carosso.

Durante el encuentro se ofrecieron espacios de formación sobre salud deportiva y nutrición, a cargo del Espacio Municipal de Nutrición, donde se compartieron herramientas prácticas para una alimentación equilibrada, con demostraciones de preparación de snacks y batidos saludables.

Además, el director de Salud municipal, Dr. Oscar Buniva, brindó una charla sobre primeros auxilios y prevención de traumatismos en la práctica deportiva, destinada a entrenadores, dirigentes y deportistas.

“Desde la Dirección de Deportes buscamos acompañar a los clubes y brindar herramientas para el desarrollo sano y seguro de nuestros deportistas”, señaló Norberto Carosso.

Las personas interesadas en participar en futuras charlas del ciclo pueden inscribirse en la Dirección de Deportes (Camping Municipal), de lunes a viernes de 8 a 18 horas. También se reciben consultas al 4741678 o por WhatsApp al 3426486445.