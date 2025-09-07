Buen arranque para Atenas e Independiente en la Liga Santafesina

Por Santotomealdía



Este sábado se disputó la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol, tanto en Primera A como en Primera B, con la participación de varios equipos de nuestra ciudad. La jornada estuvo marcada por el homenaje a Mikel Castro, joven futbolista de Atenas fallecido esta semana, cuya memoria fue honrada por sus compañeros y familiares en un emotivo momento previo al partido.

En Primera B, Atenas fue el gran protagonista. El equipo santotomesino se impuso por 4 a 1 ante Atlético Arroyo Leyes, en el estadio Tesoro Ferrero, luego de comenzar en desventaja. Los goles del conjunto local fueron convertidos por Carlos Oviedo, Jonatan Echeverría, Milton Villalba y Agustín Márquez, que sentenció el resultado desde el punto penal.

La populosa hinchada de Atenas y su homenaje a Mikel Castro. (Foto: STD)

También por la Zona Repechaje, Don Salvador empató 1 a 1 ante Defensores de Peñaloza, con gol de Santiago Casafu. Por su parte, Los Piratitas cayeron 2 a 1 ante CCyD El Pozo (el tanto del conjunto santotomesino fue de Lautaro Salteño), mientras que Floresta empató 2 a 2 ante Las Flores II, en un vibrante partido por la Zona Campeonato.

En lo que respecta a la Primera A, el debut del Clausura Norberto Serenotti también dejó puntos altos para los equipos de nuestra ciudad. Independiente logró una importante victoria como visitante: fue 2 a 1 ante Pucará, con goles de Rodrigo Rolón y Benjamín Aguirre. En cambio, Academia AC tuvo un duro inicio: cayó 4 a 0 ante Ateneo Inmaculada, en un partido sin atenuantes.

Por último, Vecinal Gálvez, equipo de la vecina ciudad de Sauce Viejo, también debutó con derrota: fue 1 a 0 ante Sportivo Guadalupe.

De esta forma, con emociones dentro y fuera del campo, se puso en marcha una nueva edición del Torneo Clausura de la Liga Santafesina, que promete una temporada intensa para los clubes de nuestra región.