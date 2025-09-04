Realizarán una jornada para promover la donación de órganos

La Municipalidad invita a participar de una jornada recreativa y de concientización sobre la donación de órganos, que se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre a las 15:00, en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes. La propuesta incluye actividades informativas, de salud y recreativas, pensadas para compartir en comunidad.

El encuentro contará con la presencia de médicos especialistas, quienes ofrecerán charlas informativas sobre la donación de órganos, abordando datos clave y despejando dudas frecuentes. Además, se escucharán testimonios en primera persona, que aportarán vivencias y promoverán la reflexión sobre la importancia de este acto solidario.

Como parte de la jornada, se instalará un stand del SAMCo local, donde los vecinos podrán acceder a la aplicación de vacunas del calendario oficial, promoviendo así el cuidado integral de la salud.

El cierre de la actividad estará a cargo de Rocío Roig, quien ofrecerá una clase abierta de zumba, pensada como un espacio para celebrar la solidaridad y compartir una tarde en comunidad.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca fomentar la reflexión y el compromiso solidario, en un contexto recreativo y accesible para toda la ciudadanía.