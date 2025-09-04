Un hombre quedó detenido tras agredir y amenazar a su pareja en un barrio privado

Quedó en prisión preventiva un hombre de 42 años al que se investiga por haber agredido y amenazado a su pareja en un barrio privado de nuestra ciudad. Así fue dispuesto por el juez de la Nicolás Falkenberg, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Ignacio Lascurain lleva adelante la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son FMA, transite el proceso judicial privado de su libertad. En tal sentido, destacó que “aunque la Defensa propuso alternativas, el magistrado consideró que eran insuficientes para mitigar los peligros procesales”, y aclaró que “se tuvo en cuenta que los ilícitos fueron cometidos en un contexto de violencia de género”.

En una vivienda

“El miércoles de la semana pasada alrededor de las 17:30, el imputado atacó a una mujer que es su pareja mientras estaban en la casa de una amiga de ambos, ubicada en un country de Santo Tomé”, precisó el fiscal.

Relató que “en el marco de una discusión con la víctima, el hombre investigado la agredió con golpes de puño en el rostro y en otras partes del cuerpo”, y afirmó que “le provocó heridas que luego fueron constatadas por personal médico”.

Asimismo, Lascurain expuso que “con un cuchillo de cocina, el imputado amenazó de muerte a su pareja”.

Según señaló el funcionario del MPA, “la mujer que vive en el domicilio advirtió la situación violenta y se comunicó con la Central de Emergencias del 911, por lo que llegaron al lugar agentes policiales que aprehendieron al hombre de 42 años”.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género), así como de amenazas calificadas (por el uso de arma blanca).