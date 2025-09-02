Eco Canje: la Municipalidad difundió el cronograma para septiembre

La Municipalidad de nuestra ciudad dio a conocer el cronograma de actividades del programa Eco Canje para septiembre, una propuesta que promueve el reciclaje y el cuidado del medioambiente mediante el intercambio de materiales reciclables por plantines o semillas de temporada.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar hábitos responsables y aportar a la construcción de una ciudad más sustentable y verde. Durante el mes, los vecinos podrán acercarse a diferentes plazas, vecinales y espacios públicos para participar del programa.

Cronograma día por día > Martes 2/09 – 15 a 17 hs.: Plaza San Martín (Gaboto y Entre Ríos).

> Jueves 4/09 – 15 a 17 hs.: Plaza Centenario (Obispo Gelabert y Buenos Aires).

> Sábado 6/09 – 9 a 12 hs.: Ex Inali (Macía 1933).

> Martes 9/09 – 15 a 17 hs.: Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).

> Jueves 11/09 – 15 a 17 hs.: Plaza San Francisco de Asís (Av. del Valle y Mitre).

> Sábado 13/09 – 9 a 12 hs.: Ex Inali (Macía 1933).

> Martes 16/09 – 15 a 17 hs.: Vecinal Favaloro (Lisandro de la Torre y Crespo).

> Jueves 18/09 – 15 a 17 hs.: Vecinal Libertad (Cibils 4066).

> Sábado 20/09 – 9 a 12 hs.: Ex Inali (Macía 1933).

> Martes 23/09 – 15 a 17 hs.: Plaza Bordagaray (Balcarce 1970).

> Jueves 25/09 – 15 a 17 hs.: Plaza de los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero).

> Sábado 27/09 – 9 a 12 hs.: Ex Inali (Macía 1933).

> Martes 30/09 – 15 a 17 hs.: Plaza de la Paz (Iriondo y Frutos).

Los materiales que se recibirán son: papel y cartón, metales (aluminio y hojalata), plásticos, vidrio, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2L, bien cerradas). Se solicita que todos los residuos estén separados por categoría, limpios y entregados en bolsas o cajas, no de forma suelta.

Por consultas o más información, los vecinos pueden comunicarse al 3425462862. Desde el Municipio recordaron que las actividades en plazas u otros espacios al aire libre estarán sujetas a reprogramación en caso de inclemencias climáticas.