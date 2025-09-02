“Detrás de la Pantalla”: ciclo de charlas para reflexionar sobre los riesgos del mundo digital

Por Santotomealdía



La Municipalidad anunció el inicio del ciclo de charlas “Detrás de la Pantalla”, una propuesta destinada a reflexionar sobre los desafíos que plantea el mundo digital. El primer encuentro se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre, de 17:30 a 20 horas, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”.

La iniciativa está dirigida a padres, docentes, referentes institucionales y público en general, con el objetivo de prevenir y debatir problemáticas actuales como las violencias digitales, el ciber grooming, el acoso en línea, la huella digital y la privacidad.

El encuentro contará con la participación de Rodrigo Álvarez, coordinador de la ONG Argentina Cibersegura, y Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying. Además, habrá testimonios en primera persona que enriquecerán la reflexión y el debate.

La propuesta es gratuita, con cupos limitados, e incluye la entrega de un certificado digital de asistencia. Las inscripciones deben realizarse a través del WhatsApp 342-4066184, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.