Capacitación en manipulación de alimentos para comedores y merenderos de la ciudad

La Municipalidad llevó adelante una jornada de capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, dirigida a responsables y colaboradores de comedores y merenderos de la ciudad. La actividad tuvo como eje principal garantizar la seguridad alimentaria y promover hábitos saludables entre quienes preparan y distribuyen alimentos en estos espacios solidarios.

Durante la jornada, los participantes recibieron herramientas teóricas y prácticas para manipular, conservar y cocinar los alimentos de forma adecuada, con el objetivo de asegurar su inocuidad y mejorar la calidad nutricional de cada plato servido. Además, se realizaron prácticas de cocina en las que se enseñaron recetas nutritivas y accesibles, pensadas para optimizar el uso de las donaciones que reciben estas instituciones.

La directora de Acción Social, Jesimiel Genolet, destacó la importancia de estas iniciativas y sostuvo que “es importante garantizar que los alimentos lleguen en condiciones seguras a cada familia y, al mismo tiempo, podamos promover una mejor calidad nutricional en los comedores y merenderos de la ciudad”.

La capacitación reunió a 44 personas, quienes obtuvieron su certificación oficial al finalizar la jornada. Desde el Municipio se informó que estas instancias formativas continuarán desarrollándose a través de la Oficina de Auditoría y Control Alimentario, dependiente de la Dirección de Ambiente y Sostenibilidad.

El objetivo es seguir fortaleciendo el trabajo comunitario, asegurando que cada ración de comida ofrecida cumpla con las normas de higiene necesarias y contribuya al bienestar de las familias que asisten a estos espacios.