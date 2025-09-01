El Municipio anunció las fechas y lugares de atención veterinaria móvil para septiembre

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó el cronograma de atención veterinaria para el mes de septiembre, en el marco del programa que se desarrolla de forma itinerante en diferentes barrios de la ciudad. Durante todo el mes, funcionará el puesto fijo ubicado en Macia 1933 (Ex Inali).

Además, el servicio estará disponible del 1 al 12 de septiembre en la Vecinal General Paz, ubicada en Pedroni 3530. Posteriormente, del 15 al 30 de septiembre, la atención se trasladará al Club Veteranos, en Roverano 2898.

En todos los casos, la atención es gratuita, de lunes a viernes de 13 a 16 horas, por orden de llegada y excepto feriados. El servicio incluye castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y atención básica a perros y gatos.

Desde el Municipio recordaron que las castraciones se realizan a partir de los seis meses de vida, y que las mascotas deben estar en ayuno de 12 horas y ser llevadas por un adulto con DNI. También se recomienda asistir con manta para el postoperatorio, y utilizar transportadoras, correas y bozales según el caso.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Protección Animal a través del WhatsApp 3425459312, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.