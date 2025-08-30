Plantaron árboles en dos plazas de la ciudad como parte de una jornada por el Día del Árbol

En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, la Municipalidad llevó adelante una jornada de plantación en dos espacios públicos de nuestra ciudad: la Plaza de la Alegría, en Lisandro de la Torre y Seguí, y la Plaza San Martín, en Gaboto y Entre Ríos.

La actividad contó con la participación de vecinos y vecinas, quienes se sumaron a la iniciativa reafirmando su compromiso con el cuidado del ambiente y la construcción de una ciudad más sostenible.

Estuvieron presentes la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt, y la directora de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Carolina Devoto.

Durante la jornada, Eberhardt destacó la importancia de este tipo de acciones colectivas: “Con cada árbol que plantamos, fortalecemos nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, la calidad de vida y el futuro de nuestra ciudad”, expresó.

Con esta propuesta, el Municipio continúa promoviendo la conciencia ambiental y el valor de los espacios verdes, entendidos como elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida en la ciuda