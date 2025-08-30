El Municipio abrió la inscripción para guardavidas de la temporada de verano 2025-2026

La Dirección de Deportes de la Municipalidad informó que ya está abierta la inscripción para aspirantes a cubrir cargos de guardavidas durante la temporada de verano 2025-2026. La convocatoria estará vigente hasta el 15 de septiembre y está orientada a cubrir suplencias y vacantes en el Balneario Municipal y los natatorios de la ciudad.

Las personas interesadas deberán presentar la documentación requerida en Mesa de Entradas del Municipio (Iriondo 1649), de lunes a viernes, en el horario de 7:15 a 13:00.

Entre los requisitos obligatorios, se destaca ser mayor de 18 años, contar con título habilitante para el cargo, presentar fotocopia del DNI, constancia de buena conducta y certificado de aptitud física, ambos correspondientes al año 2025. También podrán sumarse antecedentes académicos, cursos, experiencia laboral, carnet náutico u otros antecedentes pertinentes.

La documentación deberá entregarse en carpeta foliada, con certificación de todos los documentos adjuntos, y acompañada por un Currículum Vitae.

Asimismo, quienes hayan formado parte del escalafón en temporadas anteriores podrán solicitar su reincorporación. Para ello, deberán presentar una nota solicitando ser considerados para la temporada 2025-2026 y actualizar su documentación.

Para más información o consultas, los interesados pueden dirigirse personalmente a la Dirección de Deportes (Libertad 1035), llamar al 4741678, comunicarse por WhatsApp al 3426486445, o escribir al correo electrónico [email protected].