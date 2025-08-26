Este martes se presenta “Hard Truths” en el marco del Ciclo de Cine

El Ciclo de Cine que organiza la Municipalidad, en conjunto con Cine Club Santa Fe, ofrecerá este martes una nueva proyección gratuita. La función tendrá lugar el 26 de agosto a las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940.

En esta oportunidad se exhibirá “Hard Truths”, una producción británico-española dirigida por Mike Leigh, estrenada en 2024. El film combina comedia y drama y está recomendada para mayores de 13 años.

La historia gira en torno a Pansy, una mujer que atraviesa un proceso de dolor físico y emocional, canalizado a través del enojo y el conflicto con su entorno. La trama muestra con sensibilidad la compleja dinámica familiar que la rodea: un esposo agotado, un hijo distante, y una ciudad que se vuelve reflejo de su desconcierto.

El Ciclo de Cine forma parte de la agenda cultural que impulsa el Municipio, con el objetivo de acercar al público local películas contemporáneas e internacionales de calidad, en un espacio accesible y con entrada libre y gratuita.