Comisión de Régimen Municipal: un dictamen de mayoría sobre cláusulas transitorias y chicanas en el debate

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe culminó este jueves su trabajo con la presentación del dictamen de mayoría sobre cláusulas transitorias, firmado por los convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe.

El documento establece seis aspectos clave que buscan amalgamar la nueva redacción de la Constitución con la institucionalidad municipal y comunal vigente. Entre los puntos destacados figura la unificación de elecciones provinciales y municipales a partir de 2035, lo que implicará que los intendentes elegidos en 2029 cumplan un mandato excepcional de seis años.

Además, el dictamen fija lineamientos para el dictado de Cartas Orgánicas Municipales, aclara cómo se computarán los mandatos de autoridades en ejercicio y establece la obligación de sancionar una nueva Ley Orgánica de Municipios y un nuevo régimen de coparticipación, en plazos de uno y dos años respectivamente desde la entrada en vigencia de la reforma.

También se prevé que las ciudades con menos de 10.000 habitantes podrán optar por mantener su estructura institucional actual o adecuarse a la nueva ley.

Cruces en la comisión

El ingreso del dictamen de mayoría se dio en medio de críticas de la oposición, que cuestionó la falta de tiempo para analizar el texto y la negativa del oficialismo a incorporar aportes de otros bloques. Desde Más para Santa Fe, el convencional Juan Monteverde acusó al oficialismo de dejar afuera propuestas vinculadas a inquilinos y barrios populares.

En respuesta, el socialista Pablo Farías defendió el trabajo realizado y apuntó que “hay convencionales que vienen a hacer campaña política y no a debatir en serio sobre la reforma”.

Mientras tanto, La Libertad Avanza presentó cinco dictámenes de minoría sobre temas como ordenamiento territorial, derecho a la ciudad, régimen municipal, áreas metropolitanas y recursos.

Con la firma de este dictamen, la Comisión de Régimen Municipal derivó su trabajo a la Comisión Redactora, completando así la agenda de debates prevista.